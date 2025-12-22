İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2025 Pazartesi / 3 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8223
  • EURO
    50,3809
  • ALTIN
    6102.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Metin Diyadin: Futbolcularımı tebrik ederim
Spor

Metin Diyadin: Futbolcularımı tebrik ederim

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Trabzonspor galibiyetinin ardından futbolcularını tebrik ederek zorlu bir süreçten geçtiklerini söyledi.

HABER MERKEZİ22 Aralık 2025 Pazartesi 22:44 - Güncelleme:
Metin Diyadin: Futbolcularımı tebrik ederim
ABONE OL

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"FUTBOLCULARIMI TEBRİK EDERİM"

Karşılaşmanın ardından oyuncularını tebrik eden Metin Diyadin, kulüpte yaşanan sürece dikkat çekerek "Futbolcularımı tebrik ederim. Üç başkan, üç teknik direktör değişti. Son başkanımız oyuncuların bazı taleplerini yerine getirdi" ifadelerini kullandı.

"MAÇIN GOLLÜ VE ZEVKLİ OLMASI İYİ OLDU"

Maçın oyun tarafını da değerlendiren Diyadin, iki takımın da açıklar verdiğini vurguladı. Deneyimli teknik adam, "Bizim artılarımız var ama Trabzonspor da bugün ilk kez bu kadar açık verdi. Göktan ve Metehan'la kontraları iyi yakaladık. Maçın gollü ve zevkli olması iyi oldu" dedi.

GENÇLERBİRLİĞİ İLE HEDEFİ

Gençlerbirliği ile olan bağından ve kulübün geleceğine dair hedeflerden de söz eden Metin Diyadin, "Ben 20 yaşında Trabzon'dan Gençlerbirliği'ne geldim. İlhan Cavcav'dan sonra yapısal bir dikiş tutmadı. Burada bütün Gençlerbirliler birlik içinde. Bu zorlu süreçten güzel çıkıp sadece sportif başarılar değil, kulübün ekonomik düzene girmesi için de bir yapılanma içinde olacağız" şeklinde konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Teknik ve fiziki takip sonuç verdi: Teröristbaşının yeğeni böyle yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.