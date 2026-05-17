  • Metin Diyadin: Gençlerbirliği'ni ayakta tuttuğum için çok mutluyum
Metin Diyadin: Gençlerbirliği'ni ayakta tuttuğum için çok mutluyum

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Trabzonspor galibiyetinin ardından kulübün kendisi için çok özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

HABER MERKEZİ17 Mayıs 2026 Pazar 23:21 - Güncelleme:
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Diyadin, "Maçla ilgili yorum yapmayacağım. Gençlerbirliği'ni de bilenler bilir, benim için çok özeldir. 38 yılım geçti. Futbolculuk, teknik direktörlüğe başlangıcım, başka takımlarda çalışsam da hiçbir zaman bağım kopmadı. Zorlu bir sezonu, şöyle düşünün; 4 antrenör, 3 başkan, 6 kez değişim... Bunlar oyuncu grubunun kolay kaldıracağı şeyler değil. İyi gittiğim dönemde ayrılmak zorunda kaldık. Son iki hafta dönüşüm, beni bilen bilir, karakter olarak asla dönme şansım yok başka bir kulüp olsa ancak Gençlerbirliği'nin yeri için çok başka. Yüzde 1 ihtimal varsa, onu ben kullanayım dedim." diye konuştu.

Kulüpte son 10 yıldır yönetsel olarak sıkıntı olduğunu söyleyen ve bunun değişmesi için son fırsat olduğunu dile getiren Metin Diyadin, "Gençlerbirliği, var olma mücadelesi verenlerin kulübüdür. Gençlerbirliği'ni ayakta tuttuğum için çok mutluyum." dedi.

Metin Diyadin, maçtan sonra oyuncularla yaptığı konuşma için, "Ligde 9 maç çalıştım. 15 puan aldık. Ben oyunculara her zamanki gibi, kimle oynarsak oynayalım nasıl oynamamız gerektiğini söyledim. Maçtan sonra da Gençlerbirliği'ni ligde tuttukları, varlığının devamını sağladıkları için çok teşekkür ettim." sözlerini sarf etti.

