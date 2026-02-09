İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Şubat 2026 Pazartesi / 22 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,5979
  • EURO
    51,9919
  • ALTIN
    7117.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Metin Diyadin: İki takım arasında büyük kalite farkı var
Spor

Metin Diyadin: İki takım arasında büyük kalite farkı var

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Fenerbahçe yenilgisi sonrası iki takım arasındaki kalite farkına dikkat çekti.

AA9 Şubat 2026 Pazartesi 22:37 - Güncelleme:
Metin Diyadin: İki takım arasında büyük kalite farkı var
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Natura Dünyası Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin, oyuna sertlik katamadıklarını söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Diyadin, iki takım arasında büyük kalite farkı olduğunu vurguladı.

Fenerbahçe'nin şampiyonluğa oynadığı dönemlerde Kadıköy'ün çok daha zorlu bir deplasman olduğunu aktaran Diyadin, şunları kaydetti:

"Bizim adımıza zorlu maç olacağı muhakkaktı. Kadıköy deplasmanı zaten zordur. Penaltıyla beraber geriye düştükten sonra hemen ardından bireysel hatayla skor bir anda 2-0, 3-0'a gelince maç bitmiş gibi oldu. İkinci yarıya iyi başladık ama Kadıköy'de böyle skorlarda maçı çevirmek zordur. Oyuna sertlik katmamız gerekirdi. İki takım arasındaki kalite farkını ancak biz biraz daha reaksiyon ve sertlikle kapatabilirdik ve ilk yarı bunu çok yapamadık. Skor olarak ilk yarıda maç bitmiş oldu."

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te banka soygunu: Yeni görüntülere ulaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.