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Spor

Metin Diyadin: Zor bir maç olacağı belliydi

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-0 yenilen Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, 'Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremediğimizde deplasmanda hele de güçlü takıma karşı skor üretip puan olmak kolay değil.' dedi.

14 Aralık 2021 Salı 17:34 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 17:34
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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin deplasmanda zorlu bir maça çıktıklarını anlattı.

Galibiyet serisinin ardından önemli bir rakiple deplasmanda oynadıklarını dile getiren Diyadin, şu değerlendirmede bulundu:

"Zor bir maç olacağı belliydi. Maçın ilk yarısında biz, ikinci yarısında ise Erzurumspor iyi oynadı. Özellikle ilk yarıda 3-4 tane net pozisyonumuz var, değerlendirmemiz gerekirdi. Golü bulamayınca da ikinci yarı Erzurumspor daha iyi oynadı. Yakaladıklarımızı değerlendiremediğimizde deplasmanda hele de güçlü takıma karşı skor üretip puan olmak kolay değil."

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