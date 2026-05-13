Metin Diyadin'den kupa maçında rotasyon kararı!

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Natura Dünyası Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin, Kasımpaşa'yı 3-2 yendikleri maçın ilk 11'ini tamamen değiştirdi.

Rotasyona giden Diyadin, ligde az şans bulan ve genç oyunculardan kurulu bir kadro tercih etti.

Başkent ekibinin ilk 11'ini Erhan Erentürk, Fıratcan Üzüm, Yiğit Hamza Aydar, Arda Çağan Çelik, Matej Hanousek, Ousmane Diabate, Ensar Kemaloğlu, Samed Onur, Göktan Gürpüz, Erk Arda Aslan ve Furkan Ayaz Özcan oluşturdu.

Kırmızı-siyahlıların 11'inde altyapıdan 4 futbolcu yer aldı. Genç futbolcular Yiğit Hamza ve Erk Arda, A takımla ilk kez 11'de maça başladı.

Diyadin; Henry Onyekuru ve Mbaye Niang'ı, Kasımpaşa maçında olduğu gibi 21 kişilik kadroya dahil etmedi.

Ligde 31 puanla küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan Gençlerbirliği, son hafta deplasmanda yine Trabzonspor ile karşılaşacak.