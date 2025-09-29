Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Pendikspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pendikspor Teknik Sorumlusu Metin İlhan, "Oyun anlamında istediğimizi sahaya yansıttık diyemem. İlk yarıda fişi çekmemiz lazımdı. 2-3 tane pozisyonumuz var. Son dakikadaki penaltıyı gole çevirmiş olsaydık, alacağımız 3 puanla istatistiğimizin ekstra üzerine çıkacaktık. Net pozisyonlar atamayınca böyle sıkıntılar da yaşayabiliyoruz. Aldığımız 1 puan, gerçekten iyi ve değerli bir puan. İnşallah önümüzdeki hafta bunu telafi edeceğiz" ifadelerini kullandı.