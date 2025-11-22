Metin İlhan: Ufak ufak puan farkını aşma derdindeyiz

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Hatayspor'u 1-0 yenen Atko Grup Pendikspor'da teknik sorumlu Metin İlhan, "Hedefimiz doğrultusunda devam ediyoruz." dedi.

İlhan, İskenderun Fuat Tosyalı Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir deplasmana çıkacaklarını bildikleri için futbolcularına hafta başından itibaren uyarılarda bulunduğunu söyledi.

Mersin'de yapılması planlanan müsabakanın İskenderun'a alındığını anımsatan İlhan, şöyle konuştu:

"Normalde Mersin'de saat 19.00'da oynayacaktık. Biz her türlü hazırlığımızı yaptık ama haftalar önce belirlenen bir maç saatini kısa süre kala İskenderun'da saat 13.30 gibi programlanması doğru bir şey değil. Bu şartlarda şükür kazandık. 1-0'da olsa zorlandık. Sonuçta 3 puan aldık. Hedefimiz doğrultusunda devam ediyoruz. Manisa maçını da alıp gerideki takımlarla ufak ufak puan farkını aşma derdindeyiz. Bunu yapacak güzel bir ekibimiz var."