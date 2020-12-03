Metin Oktay'dan İrfan Can Kahveci'ye... İşte Kupa 1'de hat-trick yapan Türkler

Başakşehir'in Leipzig'e 4-3 mağlup olduğu karşılaşmada 3 gol atan İrfan Can Kahveci, kupa 1'de Metin Oktay, Tuncay Şanlı, Semih Şentürk ve Burak Yılmaz'dan sonra Türk takımlarıyla hat-trick yapmayı başaran 5'inci Türk futbolcu oldu.
Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde Arda Turan da, İspanya'da Barcelona formasıyla Borussia Mönchengladbach'ı ağlarına 3 gol birden göndermeyi başarmıştı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir sahasında Leipzig'e 4-3 mağlup olmasına karşın İrfan Can Kahveci gösterdiği performansla göz kamaştırdı. Takımın attığı 3 gole de imza koyan 25 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarıyla bunu başaran 5'inci Türk futbolcu oldu.
Devler Ligi tarihinde hat-trick yapan ilk Türk futbolcu Galatasaray'ın unutulmaz ismi Metin Oktay olmuştu. O dönemdeki adı Şampiyon Kulüpler Kupası olan turnuvada Galatasaray'ın Polonia Bytom takımını 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada rakip fileleri 3 kez havalandıran Metin Oktay, bu alanda ismini tarihe yazdırmıştı.
Fenerbahçe'nin yıldız isimlerden Tuncay Şanlı da, Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan Türk oyuncular arasında yer alıyor. Tuncay Şanlı, sarı-lacivertlilerin 2004-05 sezonunda Şampiyonlar Ligi D Grubu son maçında Manchester United'ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada hat-trick yapmıştı. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada, Tuncay Şanlı 2'nci yarıda İngiliz ekibinin ağlarına 3 gol birden göndermeyi başardı. Tuncay Şanlı'nın attığı röveşata golü de uzun yıllar jeneriklerde yer aldı.
Fenerbahçe'de yıllarca forma giyen ve genç Semih lakabıyla tanınan Semih Şentürk de Şampiyonlar Ligi'nde rakip fileleri bir maçta en çok havalandıran isimlerden birisi. 2008-2009 sezonunda 2'nci Ön Eleme Turu'nda Macaristan'ın MTK Budapeşte takımıyla karşılaşan Fenerbahçe maçtan 5-0 galip ayrılırken, Semih Şentürk attığı 4 golle galibiyetin mimarlarından olmuştu.
Galatasaray'ın 2012-13 sezonunda Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda deplasmanda Romanya ekibi Cluj'u 3-1 yendiği karşılaşmaya Burak Yılmaz damga vurmuştu. Takımının bulduğu 3 gole de imza atan Burak Yılmaz, Şampiyonlar Ligi'nde hem kafa, hem sağ ayak, hem de sol ayakla gol atıp hat-trick yapan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti.
Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan son futbolcu ise Başakşehir'in yıldız ismi İrfan Can Kahveci oldu. Gösterdiği performansla Avrupa ekiplerinin radarında olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, dünkü performansıyla da göz doldurdu. 45+3, 72 ve 85'inci dakikalarda Leipzig ağlarını havalandıran İrfan Can Kahveci, bu gollerin tamamını ceza sahası dışından kaydederek, gerçekleştirilmesi zor bir durumu başardı.