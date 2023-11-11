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Spor

Metin Öztürk: 2 net penaltımız verilmedi

Galatasaray'ın deplasmanda Hatayspor'a 2-1 mağlup olmasının ardından açıklama yapan Galatasaray ikinci başkanı Metin Öztürk, 2 net penaltılarının verilmediğini dile getirdi.

11 Kasım 2023 Cumartesi 22:24 - Güncelleme:
Metin Öztürk: 2 net penaltımız verilmedi
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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Hatayspor karşılaşmasının ardından önemli açıklamalar yaptı.

Metin Öztürk, "Maçı yorumlamaktan önce, bugün çok önemli bir maçtı. Biz Hatay'la oynadığımız maçı, bir maçtan fazlası olarak gördük. Hatay'ı kimse unutmamalı. Bütün büyük kulüplerin devam etmesi gerekiyor. Biz bunu bir maçtan fazlası olarak görüyoruz. Buraya gelirken, gerek Dursun başkanımız, gerek eski başkanlarımızdan Adnan Polat, sayın Erden Timur Hatay'da bir konteyner kent açılışındaydılar. Sonra bir gençlik merkezinin açılışını yaptılar. Maçtan çok konuşmamız gereken konular bunlar." dedi.

"2 NET PENALTIMIZ VERİLMEDİ"

Karşılaşmada 2 penaltılarının verilmediğini söyleyen Öztürk, "Maça gelirsek, bugün arzu ettiğimiz futbolu ortaya koyamadık. Uzun bir serinin ardından kaybettik. Ama çok net bir şey var ki, 2 tane net penaltımız verilmedi. 81. dakikada Barış Alper Yılmaz'a yapılanı defalarca izledik, penaltı. 90+6'da Icardi'ye yapılan net penaltı. O zaman VAR niye var, kaldırsınlar. O zaman biz hakemin insafı ve iyi niyetiyle devam edelim. Biz bugün istediğimiz performansı gösteremedik. Ama sonucu etkileyecek 2 tane penaltı verilmedi. Milli aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hatay'ı, buraya destek olmayı unutmayın" sözlerini sarf etti.

Yabancı hakem konusunda görüşü sorulan Metin Öztürk, "Bu başkanlar nezdinde, kulüpler birliğinde ve federasyonda konuşulacak bir konu. Benim yetki alanımda bir konu değil. Bugün 2 net penaltımız verilmedi. Biz Hatay'ı, Türkiye'nin her coğrafyasını sevdiğimiz gibi seviyoruz ne olur buradan elinizi çekmeyin, desteğe devam edin." diye konuştu.

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