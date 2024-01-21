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Spor

Metin Öztürk: 5 yıldızı Galatasaray'ın göğsünde göreceksiniz

Galatasaray'da ikinci başkan Metin Öztürk, Trabzonspor'a karşı alınan galibiyetin ardından konuştu.

21 Ocak 2024 Pazar 23:35 - Güncelleme:
Metin Öztürk: 5 yıldızı Galatasaray'ın göğsünde göreceksiniz
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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trabzonspor maçı sonrası konuştu.

Metin Öztürk yaptığı açıklamada, "Rakibe saygısızlık olmasın Trazonspor'u yeneceğiz demedim, yenme niyetindeyiz dedim. Trabzonspor bu ligin en iyi takımlarından bir tanesi. Futbol bu, bazen top çizgiyi geçiyor ama bazen geçmiyor. Eksikleri vardı ve bundan etkilendiler. Onlara çok saygı duyuyoruz. Trabzonspor bir futbol şehri. En önemli rakibimizin puan kaybetmesi hepimizi mutlu etti." dedi.

Metin Öztürk, "Icardi bugün oynadı ve hepimiz için moral oldu. Sezon başında da söyledik. İki takımın da şampiyonluk şansı var ama Galatasaray hepsinden daha yakın. Dursun Özbek yönetiminde İnşallah 24. şampiyonluğu ve gelecek sene 25. şampiyonluğu alarak gerçek 5 yıldızı Galatasaray'ın göğsünde göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal'ın psikolojik üstünlük sözlerinin sorulması üzerine Metin Öztürk şu ifadeleri kullandı: "Başkalarının hocalarına cevap vermek bizim işimiz değil. Biz yönetimiz, biz Dursun Aydın Özbek liderliğinde 24. şampiyonluğa doğru ilerliyoruz. Taraftarımızla, yönetimimizle, teknik heyetimizle beraber."

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