Metin Öztürk açıkladı! Galatasaray cephesinden Anderson Talisca cevabı

Beşiktaş'ın bir süre temaslarda bulunduğu Anderson Talisca'nın transferi maliyete takılmıştı. Bunun üzerine Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcu için devreye girdiği öne sürülmüştü.

Anderson Talisca iddiaları basında yer alırken, söz konusu haberler Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'e soruldu.

ANDERSON TALISCA SORUSUNA CEVAP

Öztürk, Anderson Talisca sorusuna "Bunu Erden Bey'e sormanız gerekiyor. Sorumlu yönetim kurulu üyemiz o. Şık olanı o olur" cevabını verdi.

"RAKİPLERİMİZ DE İYİ TRANSFERLER YAPTI"

Transfere de değinen Metin Öztürk, "Transferle şampiyon olunmuyor. Geçen sene harika bir takımla, harika bir şampiyonluk yaşadık. Bu sene de en iddialı takımız. Kalbimden geçen şampiyonluk. Rakiplerimize de saygısızlık etmek istemiyorum. Onlar da iyi transferler yaptılar." şeklinde konuştu.