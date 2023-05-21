İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mayıs 2023 Pazar / 2 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8188
  • EURO
    21,4506
  • ALTIN
    1260.46
  • BIST100
    4501.73
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Metin Öztürk: ''Ankara'da şampiyonluğu ilan edeceğiz''
Spor

Metin Öztürk: ''Ankara'da şampiyonluğu ilan edeceğiz''

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, ligdeki yarış ile ilgili açıklamalarda bulundu.

21 Mayıs 2023 Pazar 09:15 - Güncelleme:
Metin Öztürk: ''Ankara'da şampiyonluğu ilan edeceğiz''
ABONE OL

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temel atma töreninde Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.

"AVRUPA'DA KUPA GELEBİLİR"

Sarı-kırmızılı kulübün Avrupa'da başarılı olacağını söyleyen Metin Öztürk "Ezeli rakiplerimizle dostuz. Bazen onlarda önde olacak, bazen biz. Önemli olan Atamızın da, Ali Sami Yen başkanımızın da çizdiği gibi, Avrupa'da başarılı olmak. Belki bu yıl değil ama bir iki yıl içinde, Dursun Özbek başkan liderliğinde Galatasaray, Avrupa'da kupa ya da final görecek. Bu hayal değil, gerçek." dedi.

"LİG BİTTİ, ATIŞMALAR OLUR"

"Lig yarışı için ne diyeceksiniz?" sorusunu yanıtlayan Metin Öztürk "Lig bitti, Ankara'da şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Gelecek sezona bakalım. Çok açıklamalar, atışmalar oldu ama bunlar geçti, bunlar normal. Rekabetin olduğu yerde bunlar olur." açıklamasını yaptı.

"FENERBAHÇE'NİN BİLECEĞİ İŞ"

"Fenerbahçe maçına şampiyon çıkarsanız, Avrupa'daki gibi sizi alkışlarlar mı?" sorusuna da cevap veren Metin Öztürk "Fenerbahçe'nin bizi alkışlaması ya da alkışlamaması onların bileceği iş. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kardeş kulüplerimiz. Biz yarışırız, sonuna bakarız." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.