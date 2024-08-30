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Spor

Metin Öztürk, Avrupa Ligi kurası sonrası konuştu!

Galatasaray ikinci başkanı Metin Öztürk, UEFA Avrupa Ligi kura çekiminin ardından açıklamalar yaptı.

30 Ağustos 2024 Cuma 15:15 - Güncelleme:
Metin Öztürk, Avrupa Ligi kurası sonrası konuştu!
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Galatasaray ikinci başkanı Metin Öztürk, UEFA Avrupa Ligi kura çekiminin ardından açıklamalar yaptı.

Metin Öztürk, transferle ilgili sorulara da cevap verdi.

Tüm kupalara talip olduklarını söyleyen Metin Öztürk, "Yeni format oldukça dinamik. Keşke Şampiyonlar Ligi'nde olsaydık. Buradayız, önümüze bakacağız. İnşallah nice zaferleri ülkemize yaşatacağız. Bildiğimiz takımlar var, bilmediğimiz iki takım daha var. Okan Hoca ve teknik ekip bunları analiz edecektir. Biz de takıma en büyük desteği vereceğiz. Dursun Özbek liderliğinde hem Avrupa'da hem de Türkiye'de tüm kupalara talip şekilde yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Takıma ve hocaya güvenini dile getiren Metin Öztürk, "Galatasaray'ın yeri Şampiyonlar Ligi. Ancak gerçekçi bakarsak, UEFA Avrupa Ligi'nde ilerlemek ve kupaya gitmek daha olası. Takıma ve Okan Buruk'a güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

TRANSFER ÇALIŞMALARI

Transferlerle ilgili de konuşan Metin Öztürk, "Transferle ilgili yöneticilerimiz çalışıyor. Onların konusu. Avrupa'da transferin son günü, 3 Eylül'de UEFA'ya kadro bildireceğiz. 13 Eylül'de Türkiye'de transfer bitecek. Transfer çalışmaları son saniyeye kadar devam edecek. Avrupa'da transfer bittikten sonra bizim için avantaj. Kadroda düşünülmeyen isimleri de alabilirsiniz. Çalışmalar sürüyor." sözlerini sarf etti.

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