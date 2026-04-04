  • Metin Öztürk: Çirkinlik, Trabzonspor yönetimine yakışmadı
Spor

Metin Öztürk: Çirkinlik, Trabzonspor yönetimine yakışmadı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Başkan Vekili Metin Öztürk, açıklamalarda bulundu. 65 yaşındaki tecrübeli yönetici, çirkinliğin Trabzonspor yönetimine yakışmadığını belirtti.

4 Nisan 2026 Cumartesi 23:26
Metin Öztürk: Çirkinlik, Trabzonspor yönetimine yakışmadı
Galatasaray Başkan Vekili Metin Öztürk, Süper Lig'de oynanan ve 2-1 kaybettikleri Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkan Vekili Metin Öztürk, Süper Lig'de oynanan ve 2-1 kaybettikleri Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası konuşan Metin Öztürk "Maçtan önce Orhan Kaynak için pankartla çıktı. Allah rahmet eylesin. Trabzonspor ile ilişkimiz her zaman böyledir, farklı olması düşünülemez. Yönetimler gelir ve geçer. Trabzonspor futbol şehri olması ve milliyetçiliği ile hep gönlümüzde yer almıştır. Trabzonspor yönetimi anlamsız şekilde kara propaganda başlattı. İki ay önce alınmış futbolcu ile ilgili kara propaganda yaptılar. Uğurcan Çakır için kara propaganda yaptılar. Trabzonspor taraftarı ile alakası olmayan bir şekilde Uğurcan provoke edildi. Uğurcan olmasa, Milli Takım bu yaz ABD'ye gidemezdi! Bunu kimse unutmasın!" dedi.

Metin Öztürk, "Çirkinlik, Trabzonspor Yönetimine yakışmadı! Bizi bir kişi karşılamadı, bir kişi uğurlamadı! Yazıklar olsun! Aldıkları puanlara seviniyorlarsa, sevinsinler! Geldiğimizden beri küfür ediyorlar! Maç bitti statta kimse yok hala küfür ediliyor! Yayıncı kuruluşa da yazıklar olsun! Küfürleri ses kısmadan verdi" ifadelerini kullandı.

