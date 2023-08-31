Metin Öztürk: Eminiz ki Galatasaray bu gruptan çıkacak

Metin Öztürk grupların belli olmasının ardından "A Grubu çıktı. A nedir, hep birincidir, öndedir." dedi.

Sözlerine devam eden Metin Öztürk, "İyi takımlar var. Artık TV'ye değil, Rams Park'a gelin. Dünyanın en büyük takımlarını, en iyi takımlarını izleyin. Galatasaray, Avrupa'nın en büyüğü olduğunu 2000 yılında hem UEFA hem Süper Kupa'da gösterdi. Grupta Kopenhag var, UEFA Kupası'nı kaldırdığımız yer. Bayern Münih var, Manchester United var. Müthiş! Çok keyifliyiz, keyfimiz yerinde. Herkese yansıyor. Galatasaray olması gerektiği yerde. Eminiz ki Galatasaray bu gruptan çıkacak." ifadelerini kullandı.