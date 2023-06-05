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Spor

Metin Öztürk: Gelecek sezon da şampiyon olacağız

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, şampiyonluk kutlamaları sonrası açıklamalarda bulundu.

5 Haziran 2023 Pazartesi 01:15 - Güncelleme:
Metin Öztürk: Gelecek sezon da şampiyon olacağız
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Metin Öztürk yaptığı açıklamada, "Muslera ile devam eden bir kontratımız var. Mutlaka genç bir kaleci almamız lazım. Yerli oyuncu kuralı sebebiyle yerli oyunculara ihtiyacımız olacak. Radarımızda pek çok kaleci var. Onu birazdan sihirbaza sorarsınız." dedi.

Metin Öztürk, "1996-2000 yılında Fatih Terim'in 4 sene arka arkaya şampiyon yaptığı takım, Şenol Hoca'nın Galatasaraylı oyuncular ile Milli Takım'da Dünya üçüncüsü olması... Kaynağın yaratılması ve onunla devam edilmesiönemli olan. Onu anlatmaya çalışıyorum. İnşallah Galatasaray 3-4 sene arka arkaya şampiyon olur. Şu an iyi bir ekip oluştu. Bu ekip 4-5 yıl bu ligi domine edecek." şeklinde konuştu.

Ayrıca, "İki yıl üst üste şampiyon olunamadığı zaman paketleyip gönderiyorlar. O yüzden biz gelecek sezon da şampiyon olacağız." ifadelerini kullandı.

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