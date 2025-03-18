Metin Öztürk: Gerçek 5. yıldızı takacağız

Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, burada açıklamalarda bulundu.

İkinci başkan Metin Öztürk, Dursun Özbek liderliğinde çok önemli işler başardıklarını dile getirdi.

"GERÇEK 5. YILDIZI TAKACAĞIZ"

Özbek'in liderliğine vurgu yapan Öztürk, "İnsan vücudunu bir yerden bir yere taşıyan beyinse ekiplerde de liderdir. Benim GSYİAD Başkanlığım döneminde başkanımız kulüp başkanı seçildi. Biz hep kulübün emrinde yolumuza devam ettik. Başkanımızın seçimi kaybettiği dönemde her şey kesintiye uğradı. Sonra tekrar hareketlendi. Başkanımızın liderliğinde uzun yıllar Okan hocamızla Galatasaray nice nice şampiyonluklara gidecektir. Yönetim kurulundaki herkes çok kıymetli şeyler yapıyor ancak lider olmazsa bunların hiçbiri yaşanmaz. Biz, aynı armayla başkanımız gelene kadar 13'üncüydük. Bu tesis yoktu. Başkanımız inanılmaz işler yaptı. Bir finansal toparlanma da sağlandı. Bu yönetim ve ekip, Dursun Özbek liderliğinde farklı bir yere gidiyor. Okan hocamıza ve başkanımıza çok inandık. Bu sene gerçek 5. yıldızı takacağız. Önümüzdeki dönemlerde de Florya'nın hızlandığını, stadın altındaki tesisin yapılacağını göreceğiz." şeklinde görüş belirtti.

"REKLAMA YER KALMADI"

Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, forma sponsorluklarının 35 milyon, genel sponsorlukların ise 80 milyon avroya yaklaştığını söyledi.

Başarının birliktelikten geldiğini savunan Yelkencioğlu, "Bir başarı geldiyse bu birlik ve beraberlik içinde çalıştığımız için oldu. Sponsorluklarla ilgili bir komite kurmuştuk. Burada bulunan tüm arkadaşlar elinden geleni en iyi şekilde yaparak katkıda bulundu. Bu hepimizin ortak başarısı. Burada en önemli şey Galatasaray'ın ismi. Sportif başarı gelince sponsor bulmak daha kolay oluyor. Bu sezon şampiyon olarak 5. yıldızı alacağız. Sponsorluklarda daha da büyük rakamlara ulaşacağız. Formamıza aldığımız rakamlar 35 milyon avroyu buldu. Bu muazzam bir rakam. Formamızda reklam alacak yer kalmadı. Daha güzel günler bizi bekliyor. Toplam sponsorlukta 80 milyon avroya yaklaştık." diye konuştu.

Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin sarı-kırmızılı takıma uğurlu gelmesini temenni etti.

Tesisin yapımında emeği bulunan Demircan, "Geldiğimizde otelci zannediyorduk ama başkanımız bizden büyük müteahhit çıktı. Başından sonuna kadar her şeyi takip etti. Biz de elimizden geldiğince yardım etmeye çalıştık. İnşallah takımımız için hayırlı ve uğurlu olur. İçinde huzur ve kenetlenme yoksa yapılan bir şato bile sadece bir betonarme bina. Bir işe yaramaz. Çok şükür içindekiler iyi insanlar. Günün sonunda da inşallah iyiler kazanır. Temennimiz bu yönde." ifadelerini kullandı.