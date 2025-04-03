Metin Öztürk: Mourinho'nun yaptığı Türk futboluna saldırıdır

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Galatasaray'da ikinci başkan Metin Öztürk, karşılaşmanın ardından Jose Mourinho ve Okan Buruk arasında yaşananlara dikkati çekerek, "Bu sadece Galatasaray teknik direktörüne değil Türk futboluna yapılan bir saldırıdır. Mourinho bu cesareti nereden alıyor bilmiyorum." dedi.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Öztürk, önemli bir rakiplerini elemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Fenerbahçe'yi deplasmanda yenmenin klasikleştiğini dile getiren Öztürk, "Onları burada eze eze yendik. Özellikle ilk yarıda top göstermedik. Başkanımız cezalı olduğu için geçen sene olduğu gibi bu sene de onun yerinde maçı ben izledim. Önümde bir ekran vardı. Geçen sefer penaltıyı anlamamıştım, 6 olacak maç 3-1 bitti. Bu sefer ofsaytı anlamadım, çizgiyi bekledim, nereden ofsayt oldu anlamadım. Sonuçta 2-1'le bir direnç kazandılar ve fark açılmadan maç bitti." ifadelerini kullandı.

Galatasaray taraftarının fedakarlık örneği gösterdiğini anlatan Öztürk, şöyle konuştu:

"Her seferinde burada büyük eziyet çekiyorlar. Bizim, Fenerbahçe seyircisine davranışımızın 10'da 1'i bize burada gösterilmiyor. Vefakar taraftarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Okan hocamız ve futbolcu kardeşlerimize emekleri için teşekkür ediyoruz."

"DÜNYANIN NERESİNDE BUNU YAPABİLİYOR, TÜRKİYE'Yİ NERESİ SANIYOR?"

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk arasında yaşananlara değinen Metin Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu sadece Galatasaray teknik direktörüne değil Türk futboluna yapılan bir saldırıdır. Mourinho bu cesareti nereden alıyor bilmiyorum. Türkiye'ye hakaret ediyor ceza yok, 4 maç ceza alıyor, 2 maça indiriliyor, 1'ini Türkiye Kupası'nda çekiyor. Bugün Okan hocaya saldırdı. Gerçekten anlamakta büyük zorluk çekiyoruz. Tahmin ediyorum ki federasyon ve gözlemciler bunu mutlaka görmüşlerdir. Okan hocamız ve Mourinho gidip hakemleri tebrik etti. Okan hocamız devam ederken Mourinho önce sözlü sonra fiili saldırdı. Dünyanın neresinde bunu yapabiliyor, Türkiye'yi neresi sanıyor? Zannediyorum ki federasyondan önce Fenerbahçe yönetimi gereken cezayı verecektir."