Metin Öztürk: Ne yaparlarsa yapsınlar bizi geçemiyorlar

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi hakkında açıklamada bulundu.

"BAZILARI BEKLİYORMUŞ HERHALDE"

Fenerbahçe cephesinden yapılan açıklamalara tepki gösteren Öztürk, "Şok içindeyiz. Bazıları bekliyormuş herhalde. Tweetler atılmaya başlandı, demek ki bildikleri varmış. Adana Demirspor'dan açıklama gelmeden suyun öte tarafından açıklamalar geldi. Demek ki hazırlıkları vardı. Bütün Avrupa'da göreceğiz, hazin bir akşam. Evet kıskanılıyoruz, üçüncü şampiyonluğumuza çok az kaldı. Çok geride kaldılar, çaresizler, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Kabul ediyorum. Bu da onların kusuru, doğru düzgün bir yönetim seçselerdi." dedi.

"FIRSATÇILARI LANETLİYORUM"

Adana Demirspor'un sahadan çekilmemesi gerektiğini söyleyen Buruk, "Adana'dan gelen futbolseverler var. Gurur duyduk. İki tarafın futbolcularını görüyorsunuz, gencecik kardeşler canla başla çalışıyor. O çocuklar yarın Süper Lig'de başka kulüplerde oynayacaklar, haksızlık değil mi? Adana Demirspor ilk defa mı haksızlığa uğruyor? Her haksız penaltıdan sonra takımlar çekilecekse 4. haftada lig biter! Orta hakem hata yapabilir ama VAR hakemi hata yapamaz. Burada TFF Başkanı ile aynı görüşteyiz. Fırsatçıları lanetliyorum, sezon sonunda onlara gereken cevabı vermiş olacağız." ifadelerini kullandı.