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Spor

Metin Öztürk sert konuştu! ''VAR'da hata yapan hakemlerin hakemliğini bitirsinler''

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılı ekibin transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Metin Öztürk VAR için 'Hata olabilir ama VAR'da hata olamaz. VAR'da hata yapan hakemlerin hakemliğini bitirsinler.' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi16 Ocak 2025 Perşembe 16:37 - Güncelleme:
Metin Öztürk sert konuştu! ''VAR'da hata yapan hakemlerin hakemliğini bitirsinler''
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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, gündemdeki olaylar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

VAR hakemleri, lig maratonu, transfer çalışmaları ve Hatay hakkında konuşan Öztürk şunları söyledi:

"HATAY BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

Metin Öztürk: "Hatay'ın bizim için çok büyük önemi var. 6 Şubat depreminde 11 şehri sarsan depremden sonra sadece bir spor kulübü olmayan Galatasaray, pek çok şeye öncülük etti. Çok kısa bir süre içinde 100 tane tır 11 şehrin olduğu bölgeye sevk edildi. En çok etkilenen şehirler de Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman olmuştu."

"Sayın Erden Timur, uçağı bile beklemeden 11 saatlik bir araba yolculuğu ile oraya gitti. Hatay bizim için bambaşka, devletimiz sağ olsun hızlıca kalıcı konutları yapıyor ama hala konteynırlarda kalanlar var. O bölgede inanılmaz bir tarım zenginliği var, benim tavsiyem oradan alışveriş yapılması."

"Biz yine bölgelerde çadırlarımızı kurup iftarlar vereceğiz. Biz bir STK'yız derken, dün stadımızın 14. açılış yılıydı. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere katkısı olan herkese minnettarız. Bunlar, o kulüp, bu kulüp demeden devletimizin yardımlarıyla, kulüplerin gayretiyle yapılan yapılar. Hatay'da bir başkan ve hoca değişikliği oldu, umarım bizimle lige devam ederler."

"8 PUANA GÜVENMİYORUZ, LİG ÇOK UZUN"

Metin Öztürk: "Lig uzun bir maraton. 8 puan 2 maçta kapanabilir. Önümüzde 18 maç var, biliyoruz ki biz sezon sonunda şampiyon olup taraftarımızı mutlu etmeye devam edeceğiz."

TRANSFER AÇIKLAMASI

Metin Öztürk: "Transfer çalışmaları, Okan Hoca ve scout ekibinin çalışmaları doğrultusunda gerçekleşiyor. Yönetim olarak en son raddede bizim önümüze geliyor konu. 2 Şubat'a kadar vaktimiz var."

"VAR HAKEMİ HATA YAPARSA KARİYERİ BİTSİN!"

Metin Öztürk: "Biz geçen sene de yabancı VAR hakemleri ile şampiyon olduk. Herkese eşit olduğu sürece sorun yok. Hata olabilir ama VAR'da hata olamaz. VAR'da hata yapan hakemlerin hakemliğini bitirsinler.

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