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Spor

Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'ndan ortak açıklama! ''Seçim 28 Mayıs'ta yapılmalı''

Galatasaray'da başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu ortak bir açıklama yaparak, yarın yapılması gereken ancak mahkeme kararıyla iptal edilen başkanlık seçiminin 28 Mayıs'ta gerçekleştirilmesi gerektiği konusunda mutabık olduklarını bildirdiler.

29 Nisan 2022 Cuma 15:13 - Güncelleme:
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Galatasaray'da başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu ortak bir açıklama yaptı.

Metin Öztürk'ün açıklamaları şöyle:

"SEÇİMİN 28 MAYIS YAPILMASINI İSTİYORUZ"

"Seçimin 28 Mayıs'ta yapılması konusunda iki başkan adayı mutabık kaldı. Burak Elmas buna uyacağını söyledi ama fiili bir durum içine de girmedi. Hala top ortada dönüyor."

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"BURAK ELMAS ADAY OLMAYACAK VE İSTİFA ETMEYECEK"

"Bizi rahatsız eden bir durum var. Burak Elmas başkanımızın bu konuyu netleştirmesini istiyoruz. Kendisi seçimde aday olmayacağını söyledi. Burak Elmas istifa etmeyeceğini de kesin ve net bir dille söyledi."

"ALİ SAMİ YEN'İN KOLTUĞUNDA OTURAN BİR BAŞKAN GEREĞİNİ YAPAR"

"Ali Sami Yen'in koltuğunda oturan bir başkanın sözüne güvenmek zorundasınız. Başkan, seçim tarihini bize bıraktı. Biz de 28 Mayıs dedik. Ali Sami Yen'in koltuğunda oturan bir başkan gereğini yapar."

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Eşref Hamamcıoğlu'nun açıklamaları ise şöyle:

"21-28 MAYIS'TA MUTLAKA SEÇİM YAPILMALIDIR"

"Bu kaostan çıkmanın tek faktörü yeni bir seçim kararı almaktır. Burak Elmas'ın da bu konuda görüşü aynı olmasına rağmen yönetim kuruluyla yapacağı görüşme sonrası açıklama yapacağını dile getirdi. 21-28 Mayıs'ta mutlaka seçim yapılmalıdır."

"3. BİR ADAY YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

"Türkiye'de demokrasinin en güzel örneklerinden biri olan Galatasaray camiasına müdahale edilmiştir. Bundan önceki seçim sürecinde de olduğu gibi, 3. bir aday yetiştirilmeye çalışılıyor diye tahmin ediyorum."

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