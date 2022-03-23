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Spor

Metin Öztürk'ten Burak Elmas'a ''ibra'' darbesi!

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Metin Öztürk, sarı-kırmızılıların cumartesi günü yapılacak genel kurulunda yönetimi mali ve idari açıdan ibra etmeyeceğini söyledi.

DHA23 Mart 2022 Çarşamba 17:55 - Güncelleme: 23 Mart 2022 Çarşamba 17:59
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Galatasaray'da geçtiğimiz seçimde başkan adayları arasında yer alan Metin Öztürk, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas ve yönetimini ibra etmeyeceğini açıkladı.

Kulüp olarak tarihin en önemli genel kurulunu yapacaklarının altını çizen Metin Öztürk, "Gerek mali gerek idari açıdan 117 yılın en kötü dönemini yaşıyoruz. 15'inci sıradaki yerimize bakınca anlıyorum ki bu yönetim saha, masa ve kasadan sonra tasada da sıfır. Eskiden 'Mayıslar bizim' derdik, şimdi martta hedefsiz kaldık. Kümede kalmak bir hedef değil ise. Şubat ayı divan konuşmamdaki ibra ironisini anlamak istemeyenler için de durumu netleştireyim. Tarihimizin en kötü yönetimini doğal olarak ne mali ne idari olarak ibra etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

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