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Spor

Metin Öztürk'ten Burak Elmas'a sert tepki: Gizli bir ajandası var

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, bugün itibarıyla sarı-kırmızılıların bir başkanı olmadığını belirterek, 'Bugün sabah 10.00 itibarıyla Burak Elmas adlı üyemizin başkanlığı sona ermiştir. Dün 28 Mayıs'ı açıklamayınca net olarak gördük ki başkanın gizli bir ajandası var, gizli bir planları var' dedi.

AA30 Nisan 2022 Cumartesi 11:52 - Güncelleme:
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Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk, kulübün bugün yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurulunun mahkeme tarafından durdurulması sonrası yeni seçim takvimi açıklamayan kulüp başkanı Burak Elmas'a sert tepki gösterdi.

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen olağanüstü divan kurulu toplantısından önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Öztürk, Burak Elmas'ı artık başkan olarak tanımadıklarını söyledi.

Metin Öztürk, Burak Elmas'ın gizli bir ajandasının olduğunu savunarak, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla Galatasaray Kulübünün bir başkanı yok. Bugün sabah 10.00 itibarıyla Burak Elmas adlı üyemizin başkanlığı sona ermiştir. Seçim takvimi var. Müstafi başkan, Galatasaray Kulübünü rehin almıştır. Biz 3 haftadır bir tiyatronun oyuncusu olarak, Sayın Eşref Hamamcıoğlu ile beraber iyi niyetle toplantılara katılıyoruz ve 3 haftadır kulüp üyemiz olan Sayın Burak Elmas, bize hep bu oyunun dışında kalmak istediğini, birilerinin onlarla oynadığını anlatıyordu. Dün 28 Mayıs'ı açıklamayınca net olarak gördük ki başkanın gizli bir ajandası var, gizli bir planları var. Bugün itibarıyla bizlerin başkanı değildir. 38. Başkandır, müstafi başkandır."

Sarı-kırmızılı kulüpte bugün seçimin yapılması gerektiğini anlatan Öztürk, "Kendisi bugün bayrağı teslim edecekti. Demek ki bayrağı teslim etmek istemiyor. Gizli ajandasının ne olduğunu bilmiyoruz. Kendisi müstafidir. Başkan olarak kabul etmiyoruz. Bugün kulübün en üst organı divanın buradaki toplantısına bile gelmeyeceğini ilan ederek, kulübün en üst organını korsan ilan etmiştir. Kulübün en üst organını korsan ilan edeni de biz başkan olarak tanımıyoruz." ifadelerini kullandı.

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