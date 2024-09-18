Metin Öztürk'ten Fenerbahçe'ye cevap!

Galatasaray Divan Kurulu Eylül ayı Olağan Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda düzenlendi. Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin'in açıklamaları ve kendilerini 7 ayrı kuruma şikayet etmeleriyle ilgili konuştu.

"GALATASARAY'A SABOTAJ!"

Divan Kurulu'nda eylül ayı olağan toplantısında açıklama yapan Metin Öztürk "Çok yeni, birkaç dakika önce olduğu için bakamadım. Bu hafta sonu karışılacağımız kulübün hukukçu üyesi, başkanının talimatıyla gündemi karıştırmak ve Galatasaray camiasının üstünden kendince taraftarını konsolide etmek ve bu tarafa karşı sabotaj yapmak için açıklama yapmış. İki sene önce başkanı da seçimi bahane edip konuşacağım dedi, kaldı. Farklı bir hocaları geldi, değişik şeyler konuşuyor. Bir süredir anlamadığımız şekilde kulübümüz üzerinde suni gündemler yaratılıyordu. Üç ay önce göreve geldik, kolları sıvadık. 11 yıldır başarı elde edemiyorlar, en iyi bildikleri şeyi yapmaya karar vermişler." dedi.

"AYARLARIMIZI BOZAMAZLAR!"

Sarı-lacivertlilerle ilgili sözlerine devam eden Metin Öztürk "Kendileri görevlendirilmiş, biri kaleme almış ve eline vermiş.. Tek rakibimiz kim? Galatasaray. O zaman bir nifak tohumu sokalım ve ayarlarını bozalım demişler. Galatasaray'ın ayarlarını 117 yıldır bozamamışlar. Onlar bizden iki yıl sonra kurulduğu için 117 yıl diyorum. Bir 117 yıl daha geçse bozamayacaklar. Yazıklarını okumak bile istemiyorum. Bu organize kötülüğün mimarı belli. Organize kötülüğün temsilcisi az önce açıklama yapmış. Biz işimize bakacağız." ifadelerini kullandı.

"CEVAP VERMEYECEĞİZ!"

Metin Öztürk "Bu sene sadece şampiyonlukla değil, Avrupa'da da başarıyla taraftarımızı mutlu edeceğiz. Bu çirkin şeye cevap vermeyeceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'ı Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı (Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı), SPK, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Bankalar Birliği ve TFF'ye resmi olarak şikayet etti.