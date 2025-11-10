İSTANBUL 22°C / 14°C
  Metin Öztürk'ten Kocaelispor Başkanı Recep Dural'a sert cevap!
Spor

Metin Öztürk'ten Kocaelispor Başkanı Recep Dural'a sert cevap!

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Kocaelispor maçı sonrası konuştu. Öztürk, Körfez ekibinin başkanı Recep Dural'ın açıklamalarına sert bir dille tepki gösterdi.

Haber Merkezi10 Kasım 2025 Pazartesi 00:23 - Güncelleme:
Metin Öztürk'ten Kocaelispor Başkanı Recep Dural'a sert cevap!
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Kocaelispor maçı sonrası açıklama yaptı. Öztürk, Kocaelispor Başkanı Recep Dural'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Yazılı açıklama yapan Öztürk, "Türk futbolunun marka değerini korumaki fair-play ilkesini güçlendirmek ve sahada alın teri döken herkesin emeğine saygı göstermek hepimizin ortak sorumluluğu olmalı. Ancal bugün Kocaeli'de oynanan maçın ardından Kocaelispor Başkanı'nın yaptığı çirkin açıklamalar, bu sorumluluk bilincinden son derece uzak, yakışıksız ve provokatif niteliktedir. Bahis skandalı gibi Türk futbolunun tamamını yaralayan bir konuyu, hadsizce istismar etmek en hafif tabirle utanmazlıktır. Bu tür açıklamalar sportmenliğin değil, nefretin dilini beklemektedir. Daha da vahimi, maç sonrası statta çalınan müzikler ve taraftarların yönlendirildiği küfürlü tezahüratlar, Kocaelispor yönetiminin bu seviyesizliğe çanak tuttuğunu açıkça göstermektedir. Bu tutumu kınıyor, Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve ilgili kurumları göreve davet ediyorum. Galatasaray, 120 yıllık tarihi boyunca emeğiyle, alın teriyle kazanmış bir camiadır. Kimsenin kirli diliyle, ima ya da iftirasıyla lekelenmez." ifadelerini kullandı.

