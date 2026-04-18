İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Nisan 2026 Cumartesi / 2 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,895
  • EURO
    52,8913
  • ALTIN
    6966.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Metin Öztürk'ten maç sonu sert tepki: Şampiyon yapmak istemiyorsanız açık açık söyleyin!
Metin Öztürk'ten maç sonu sert tepki: Şampiyon yapmak istemiyorsanız açık açık söyleyin!

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, konuk oldukları Gençlerbirliği'ni 2-1 yendikleri maçın ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.

HABER MERKEZİ18 Nisan 2026 Cumartesi 23:05 - Güncelleme:
ABONE OL

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Taraftara teşekkür ederek sözlerine başlayan Metin Öztürk, "Bu ekonomik koşullarda, bu inanılmaz bilet fiyatlarına rağmen taraftarımız geldi. Sanki kendi sahamızda gibiydik. Gerek İstanbul'da gerek İstanbul dışında yağmurda karda hep bizimle beraberler. Onlarla beraber bu sene tekrar şampiyon olacağız. Bundan çok eminiz." dedi.

"AÇIK AÇIK SÖYLEYİN!"

Metin Öztürk, "Bugün gördüğümüz pek çok şey bizi üzüyor. Bakın kazandıktan sonra söylüyorum, bir bahaneye sığınmıyorum. Sallai faul olmayan pozisyonda sarı kart gördü. Kusura bakmayın art niyet görüyorum. Takımın en iyi oyuncusu. Takımın tüm oyun kurgusu değişti. Okan Hoca, haklı olarak sarı kart kırmızıya dönmesin diye çıkardı. Açık açık söyleyin, Galatasaray'ı şampiyon yapmak istemiyorsanız açık açık söyleyin." ifadelerini kullandı.

"HEP GALATASARAY'IN BAŞINA GELİYOR"

Galatasaray'ın İkinci Başkanı, "Attığımız 3. golün ofsaytla uzaktan yakından alakası yok. Pozisyon için hakem VAR'a çağrıldı, çok normal. Gol iptal edildi. Hep Galatasaray'ın başına geliyor. Biz Konyaspor'a attık, ardından Gaziantep - Trabzonspor maçında aynı pozisyonda Trabzon'un golü sayıldı. Trabzon'un attığı golse bizimki niye ofsayt." açıklamasını yaptı.

"NE YAPARSANIZ YAPIN..."

Metin Öztürk, "Şurada kaldı 4 maç. Ne yaparsanız yapın biz şampiyon olacağız. İnşallah şu yarı ofsaytı TFF gereğini yerine getirir ve tam otomatike döner, bu sıkıntı biter. 3. defa golümüz iptal edildi. 4 puan öndeyiz. Futbol bu. Onun için önümüzdeki 4 maçta 12 puanı alıp önümüze bakacağız. İkincinin üçüncünün kim olduğunu bilmiyoruz. İlgilenmiyoruz. Küme düşen, üçüncü olan bizi ilgilendirmiyor. Biz şampiyon olacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kamera kurup ağlamıştı: Hemşirenin Maraş istismarına inceleme

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.