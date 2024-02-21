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Spor

Metin Öztürk'ten Sparta Prag maçı açıklaması

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Sparta Prag ile karşılaşacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

21 Şubat 2024 Çarşamba 16:35 - Güncelleme:
Metin Öztürk'ten Sparta Prag maçı açıklaması
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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Sparta Prag karşılaşması öncesi konuştu.

Metin Öztürk, "Sparta Prag, Şampiyonlar Ligi ayarında bir takım. Geçen sene kendi liginde şampiyon olmuş ve öyle gelmiş. Şu anda da liderler, sanırım 4 puan farkla. Orada farklı bir play-off sistemi var. Bu sene de şampiyon olacaklarmış gibi gözüküyor. Yaş ortalamaları 25. Aynen bizim gibi çok köklü bir kulüp. Zor bir maç ama biliyorsunuz ki Galatasaray sadece Türkiye'de değil, gerek Şampiyonalar Ligi'nde gerek Avrupa Ligi'nde büyük başarılara imza atmış bir takım. Kağıt üzerinde avantaj bizde, sahada ne olur bilmiyoruz. Biz Okan Hoca ve ekibe güveniyoruz. Umarım galip döner, ondan sonra Antalyaspor maçında çıkar şampiyonluk yolumuzda devam ederiz." dedi.

"RAKİPLERİMİZ FIRSAT BULDU"

Öztürk ayrıca, "Şu anda bizim bütün konsantrasyonumuz Sparta Prag. Adım adım gidelim. Amacımız kazanarak dönmek. Galatasaray'ın son 20-25 yıldır kazandırdığı puanlarla, rakiplerimiz yurt dışında Türkiye'yi temsil etme fırsatı buluyor. Bu sene de aynı şey olacak. Galatasaray ülke puanına katkıda bulunarak diğer rakiplerine bir avantaj sağlayacak." diye konuştu.

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