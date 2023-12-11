İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Aralık 2023 Pazartesi / 29 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9953
  • EURO
    31,2094
  • ALTIN
    1860.01
  • BIST100
    7740.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Metin Öztürk'ten Süper Kupa açıklaması!
Spor

Metin Öztürk'ten Süper Kupa açıklaması!

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Süper Kupa maçı için, 'Karar alıcılar Suudi Arabistan'ı seçti. Galatasaray ve Fenerbahçe de oraya gidecek. TFF'yi de çok fazla yıpratmamak lazım.' dedi.

11 Aralık 2023 Pazartesi 15:02 - Güncelleme:
Metin Öztürk'ten Süper Kupa açıklaması!
ABONE OL

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe'yle Suudi Arabistan'da oynayacakları Süper Kupa maçı için konuştu.

Metin Öztürk, Süper Kupa maçı için açıklamasında şu sözleri kullandı;

"Süper Kupa ile ilgili fikrimizi belirtmiştik. Hassasiyetimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'de oynanmasıydı ancak Suudi Arabistan da olur. Biz de televizyondan seyrederiz, kupayı alır döneriz. TFF'ye orada oynanması için onay vermedik ama zaten bu bizim onayımızı gerektiren bir durum değil. Burada karar verici olan TFF. Onları bu konu da dahil, çok fazla yıpratmamak lazım. Kararları her zaman bizim istediğimiz kararlar olmayabilir."

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa maçında 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da karşı karşıya gelecek.

  • metin öztürk
  • süper kupa

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.