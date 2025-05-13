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Spor

Metin Öztürk'ten Trabzonspor'un hakem tepkisine cevap! ''Yaptıkları paylaşım kendi tercihleri''

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trabzonspor ile oynayacakları Türkiye Kupası finali öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Adil bir yönetim isteyen Metin Öztürk Trabzonspor'un hakem atanması için yaptığı paylaşımla ilgili olarak 'Yaptıkları paylaşım kendi tercihi. Genç hakemlerimiz, istiyoruz ki çok az hata yapsınlar.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ13 Mayıs 2025 Salı 16:06 - Güncelleme:
Metin Öztürk'ten Trabzonspor'un hakem tepkisine cevap! ''Yaptıkları paylaşım kendi tercihleri''
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Galatasaray yarın Gaziantep'te şampiyonluk için sahaya çıkacak.

Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, maç için Gaziantep'e giderken havaalanında sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk soruları yanıtladı.

"YAPTIKLARI PAYLAŞIM KENDİ TERCİHİ"

Metin Öztürk, Trabzonspor'un maçın hakemi Cihan Aydın'a yönelik yaptığı açıklamayla ilgili, "Yaptıkları paylaşım kendi tercihi. Genç hakemlerimiz, istiyoruz ki çok az hata yapsınlar. Maalesef bu hakem kardeşimiz, Trabzonspor'a bir şey diyemeyeceğim onların kendi bakışı, bizim bu sezon 3 maçımızı yönetti ve biz 4 puan kaybettik. Hatayspor maçında rakip oyuncu eliyle topu süpürdü. Aynı maçta Hatayspor'un attığı golde herhalde başka kural uygulandı, ertesi hafta aynı golü biz attık ofsayt dendi. Bizimki ofsaytsa Hatay'ınki nasıl gol oluyor? Yine aynı hakem kardeşimiz Kasımpaşalı futbolcunun ikinci sarı kartını pas geçti. Oyunun seyrini değiştiriyor. Kasımpaşa'nın hocası Burak Yılmaz hemen o oyuncuyu oyundan aldı. Şampiyonluğu etkileyecek 4 puan gitti." dedi.

Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü, "Ama sonuçta biz Galatasarayız. Herkesi yene yene gidiyoruz. İnşallah bu hakem kardeşimiz hatalarını tekrarlamaz. Bundan önceki maçların telafisi vardı, önümüzde oynayacağımız maçlar vardı. O kardeşimizin gençliğine verdik. VAR'ın hatalarını kabul etmiyoruz o ayrı. İnşallah bu genç kardeşimiz, iki taraf için de maçın kaderini etkileyecek bir hata yapmaz."

Hakem atamalarıyla ilgili Metin Öztürk ayrıca, "Kimin aklında ne yatıyor bilemem. Trabzonspor da biz de bu hakem atamasından rahatsızız. Bunları Merkez Hakem Kurulu tespit ediyor ve doğal olarak kulüplere sormuyor. Hakemleri biz tespit edersek bu işin içinden çıkamayız. Biz sadece genç kardeşimizin gördüğünü çalmasını istiyoruz. VAR'ın da riskli pozisyonlarda kimsenin hakkını yemeden bu işi bitirmesini bekliyoruz." dedi.

"YAKINDA UZAYDA KUTLAMA YAPACAĞIZ"

Şampiyonluk kutlamalarına yönelik soruyu Metin Öztürk şöyle yanıtladı, "Her gün ben de sosyal medyadan okuyorum. Yakında uzayda kutlama yapacağımız söylenecek. Tek konsantrasyonumuz Türkiye Kupası finali. Sonrasında diğeri için kollarımızı sıvayacağız."

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