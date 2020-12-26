AA 26 Aralık 2020 Cumartesi 15:38 - Güncelleme: 26 Aralık 2020 Cumartesi 15:42

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, sarı-lacivertli camiaya birlik çağrısında bulundu.

FBTV'de katıldığı programda açıklamada bulunan Sipahioğlu, "Göreve geldiğimiz 2 sezonda şampiyonluk yaşatamadık, bizden önceki dönemde de 4 sezon şampiyon olamamıştık, son 6 sezonda 0 şampiyonluk yaşayan bir Fenerbahçe tablosu var. Fenerbahçe'nin tarihinde çok alışık olmadığımız bir tablo. O yüzden taraftarlarımızı anlayabiliyoruz ama şunun altını özellikle çizmek istiyorum; öyle bir algı var ki bizim şu andaki bu sene yaptığımız 18 yeni transfer, teknik kadromuz, sportif direktör kadromuza baktığımız zaman son 6 sezondaki başarısızlık ve bunun getirdiği doğal sabırsızlık bu sezonki oyuncu kadrosu ve teknik, idari kadronun üzerine kalıyor gibi bir durum var." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin kazandığı son 6 şampiyonluğun üçünün zor şartlarda elde edildiğini anlatan Sipahioğlu, 2000-2001 sezonunda kazandıkları şampiyonlukla ilgili şunları söyledi:

"2000-2001 yılı bizim için çok enteresan bir yıldı. En son 1995-1996 yılında şampiyon olmuş bir Fenerbahçe vardı. Bir rakibimiz 4 sezon üst üste Süper Lig’de şampiyon olmuştu ki o şampiyonlukların nasıl yaşandığı da bugün çok daha net ortaya çıkmış, tırnak içinde söylüyorum ‘aydınlanmış’ şekilde orada duruyor. Bugün bütün Türkiye, herkes, o şampiyonlukların nasıl kazanıldığını ortaya koymuş durumda. Onun altını çizmek isteriz ama o günün şartlarına geldiğimizde öyle ya da böyle rakibimiz 4 sezon üst üste şampiyon olmuştu 2000-2001 sezonuna girerken. Yönetimimiz o dönem çok ciddi bir transfer çalışması yapmıştı. Neredeyse bu sezonki kadar transfer yapıldı, yepyeni bir kadro kuruldu; Kennet Anderssonlar, Nikola Lazeticler, Zoran Mirkovicler, Haim Revivo, Elvir Baliç, Milan Rapaic gibi birçok oyuncuyu kadroya kattık ve sezona başladık. Ama bu sezona başlarken aslında futbol takımının yaptığı transferler kadar o sezon camiada çok ciddi bir mantalite transferi de yapıldı. İçinde bulunduğumuz 'dört sene şampiyon olamama' psikozuna rağmen camia çok sakin kaldı ve bütün taraftar dernekleri, yönetimimiz, o günün tüm taraftar grupları ortak bir kadar aldılar; en ufak bir çatlak sesin futbol takımına çok zarar verdiği ve bu çatlak sesler olduğu sürece futbol takımının başarılı olamayacağı, sezon bitene kadar yapılan transferlere ve dönemin hocası Mustafa Denizli'ye destek verilmesi gerektiği konusunda birleştiler. Bu mantalite değişikliği sevgili Cüneyt Aytaç'ın bulduğu 'Hep Destek Tam Destek' sloganı ile perçinlendi ve o sezonun felsefesi haline geldi."

"OYUNCU GRUBU VE HOCALARIMIZA KARŞI ELEŞTİRİLERİMİZİ SEZON SONUNA SAKLAYALIM"

Kendileri için 'Hep Destek Tam Destek' çağrısı yapmadıklarını dile getiren Sipahioğlu, "Biz eleştirilelim, bazı odaklar bize saldırsın, biz bunların hepsine göğüs gereriz. Başta başkanımız olmak üzere ama bizim burada derdimiz; futbol başta olmak üzere sahada mücadele eden oyuncu gruplarımıza, sporcularımıza destek vermektir. Mümkün mertebe oyuncu grubu ve hocalarımıza karşı eleştirilerimizi sezon sonuna saklayalım, camiamıza çağrımız budur." ifadelerini kullandı.

Sipahioğlu, "Biz, hizmet için varız. Bu bir bayrak yarışıdır. Bu 5 ay, camiamızdan tek ricamız yeter ki şu 4-5 ay tüm branşlarda tüm oyuncu gruplarımıza hep destek tam destek verelim. Performanslarını maksimize edelim. Eleştireceksek sene sonu eleştirelim. Bu seferberliği camiamızdan bu 5 ay boyunca rica ediyoruz." dedi.

"SPOR DÜNYASINDA ÇOK FARKLI İTTİFAKLAR VAR"

Son zamanlarda spor dünyasında ittifaklar yapıldığını öne süren Sipahioğlu, şunları kaydetti:

"Bakın son zamanlarda yaşanan, spor dünyasında çok farklı ittifaklar var. Buradan çok açık açık isim vererek de dile getirmekte hiçbir sıkıntı yok. Çünkü biz lafı dolandırmayız, direkt söyleriz. Futbol Federasyonunun son kararları bir yandan, yayıncı kuruluşun bu sezon başından beri yaptığı eylemler, kararlar bir yandan, son günlerini, son demlerini yaşayan BİP çetesi bir yandan ve bu kokuşmuş düzeni sürdürmek için var gücü ile çalışan malum camia bir yandan, tüm birlikteliklerini yapmışlar, bu dörtlü bir araya gelmiş ve biz bu dörtlüye karşıya da bir mücadele veriyoruz. Burada taraftarlarımız şunu bilsin; biz bu mücadeleleri verirken görünen kadar görünmeyen de bu kokuşmuş düzene karşı birçok mücadelemiz oluyor. Başta Başkanımız Sayın Ali Koç'un çok ciddi mücadelesi var. Biz bu kirli düzenle sonuna kadar da mücadele edeceğiz. Yapılan çifte standartlar, adaletsizlikler... Cezalar veriliyor, kaldırılıyor. Yayıncı kuruluş ayrı bir yandan, BİP çetesi ayrı bir yandan, kendi maçıyla hiçbir alakası yokken açıklamalar yapmaya çalışan malum camia bir yandan, biz bunlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bundan kimsenin bir şüphesi olmasın. Başkanımız önderliğinde, özellikle başkanımız bu konuda çok kararlı. Ama bizim burada tüm bu etkenler varken, ortada koalisyon varken bizim burada camia olarak bir olmamız gerekiyor."

