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Spor

Mevlüt Çelik ve İlyas Kubilay Yavuz Kocaelispor'da

TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor, futbolcular Mevlüt Çelik'le 3, İlyas Kubilay Yavuz'la da 2 yıllık sözleşme imzaladı.

AA10 Haziran 2021 Perşembe 18:37 - Güncelleme: 10 Haziran 2021 Perşembe 18:37
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Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun, taraftarların her zaman kendilerinden şampiyonluk beklediğini belirterek, büyük bir camia olduklarını ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Sözleşme imzaladıkları Mevlüt ve İlyas Kubilay'ın takıma katkı sağlayacağını ifade eden Koyun, "Hayırlı olsun, kulübe hoş geldiniz. Hocamızın raporu doğrultusunda mevcut kadronun yaklaşık yüzde 50'si kalacak. Takıma takviyeler yapmak için de çalışıyoruz. Ayrılacak sporcularla ilgili arandığımızda, onlara referans oluyoruz çünkü bu kulübe emekleri geçti. Şu an itibarıyla 10-12 isim üzerinde çalışmamız olacak. Birkaç arkadaşla görüşmemiz sürüyor, transferleri bitmek üzere. Birkaç gün içinde yeni isimleri ekibe dahil edeceğiz." diye konuştu.

Koyun, her bölge için 2 veya 3 alternatifli şekilde çalışıp, ortak aklı kullanarak transfer kararı verdiklerini, kulübün menfaatlerini düşünerek hareket ettiklerini bildirdi.

Transferlerden İlyas Kubilay Yavuz, Kocaelispor'la anlaştığı için mutlu olduğunu belirtip, başarılı olma adına elinden geleni yapacağını vurgularken, Mevlüt Çelik ise yeni kulübünde şampiyonluk yaşamak istediğini, bu doğrultuda da takıma yardımcı olmaya çalışacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından iki futbolcu, kendilerini yeşil-siyahlı ekibe bağlayan mukavelelere imza attı.

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