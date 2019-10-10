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Mevlüt Erdinç: Fenerbahçe'nin büyüklüğü bir başka

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mevlüt Erdinç, verdiği röportajda dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Fenerbahçe'nin sezon başında Medipol Başakşehir'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı tecrübeli santrfor Mevlüt Erdinç, Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğini belirtti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Mevlüt Erdinç, "Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe'ye gelirken, forma savaşının üst seviyede olduğunu biliyordum. Oldukça iyi bir kadromuz var. Sadece ileride değil, her pozisyonda savaş var. Bu da bizi rekabete ve daha iyi olmaya itiyor. Vedat Muric ile birlikte çalışmak beni daha da motive ediyor. Ona saygı duyuyorum. Çubuklu forma ile takımıma katkı sağlayarak omuz omuza şampiyonluk yürüyüşümüzde ben de pay sahibi olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'NİN BÜYÜKLÜĞÜ BİR BAŞKA"

Daha önce Türkiye'de Antalyaspor ve Medipol Başakşehir kadrolarında yer alan Mevlüt, şu ifadeleri kullandı:

"Elbette daha önce oynadığım iki takım da çok değerli ama Fenerbahçe'nin büyüklüğü bir başka. Bu büyük camianın başarısı için her an hazır olmak zorundayım. Lig uzun bir maraton. Takımıma ligin üçüncü haftası itibarıyla katıldım. İstediğim kadar forma giyememiş olabilirim ama sıkı çalışarak bunu telafi etmek istiyorum. Takım arkadaşlarımla arayı bir an önce kapatmak istiyorum. Forvetler golle nefes alırlar ve benim bu konuda açlığım var. Fenerbahçe forması ile gollerimi atmak istiyorum."

Uzun yıllar A Milli Takım forması da giyen Mevlüt, ay-yıldızlıların 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Arnavutluk ve Fransa ile yapacağı maçlarla ilgili olarak, "İki zorlu karşılaşma bizi bekliyor. Milli takımımıza Arnavutluk ve Fransa maçlarında sonsuz başarılar diliyorum. Umarım iki maçtan alacağımız iyi skorlarla 2020 Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkını elde ederiz. Ülkemizin içerisinden geçtiği bu dönemde milli takımımızın alacağı sonuç hepimize ayrı bir moral ve motivasyon olacaktır. İnanıyorum ki Ülker Stadı cuma akşamı kırmızı beyaz olacak." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

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