Mevlüt Erdinç futbolculuk kariyerini noktaladı

Paris Saint-Germain, Fenerbahçe, Başakşehir gibi takımlarda forma giyen Mevlüt Erdinç, futbolu bıraktığını açıkladı. Mevlüt, sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu mesajı paylaştı:

"Bu mesajı yazarken çok düşündüm, her satırında hem hüzünlendim hem çok mutlu oldum hem de çok gururlandım. 5 yaşında Fransa'da başlamış olduğum futbol macerama Sochaux altyapısından sonra sırasıyla Paris SG, Rennes, Saint-Ettienne, Hannover, Metz, Başakşehir, Antalyaspor, Fenerbahçe, Karagümrük, Kocaelispor, Ümraniyespor, formalarını giydim ve Racing Besançon hem futbolcusu hem kulübünün futbol elçisi oldum. Sochaux'dan Paris'e dönemin en yüksek değerli transfer rakamı ile transfer oldum. Fransa ve Avrupa liglerinde 92 golle en çok gol atan Türk futbolcu unvanını gururla taşıyorum. 3 Fransa kupa şampiyonluğu kazandım. Benim için belki de en önemlisi olan, Türkiye Milli Takım formasını 35 kez giyip 8 kez gol sevinci yaşayarak ülkeme hizmet ettim. 18 yıllık profesyonel kariyerimi toplamda 491 maç 132 gol ve 39 asist ile taçlandırdım. Kariyerim boyunca tecrübe ettiğim, iyisiyle kötüsüyle yaşadıklarımı, galibiyetleri, şampiyonlukları, güzel hatıraları ve arkadaşlıkları hiç bir zaman unutmayacağım. Bugünlere gelmemde emekleri olan kulüplere, hocalarıma, arkadaşlarıma ve aileme çok ama çok teşekkür ediyorum. Beni ben yapan futbol kariyerimi bugün itibari ile noktalamış bulunuyorum. Yeni hayatımda yeni projelerim var. Benim bugünlere gelmeme vesile olan futbol dünyasına en yakın zamanda tekrar geri dönmek dileğiyle. Hakkınızı helal edin."