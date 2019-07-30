Mevlüt Erdinç, Galatasaray ile temasa geçti
Forvet ve ön libero transferi için büyük çaba harcayan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.
Başakşehir'de 4. forvet durumuna düşen milli futbolcu Mevlüt Erdinç, menajeri aracılığıyla Galatasaray'a haber yolladı... Transferle ilgili son karar için gözler Terim'e çevrildi.
Geçtiğimiz sezon Antalyaspor'da kiralık oynayan ve Başakşehir'e geri dönen Mevlüt Erdinç, Sarı-Kırmızılılar'a haber yolladı.
Son yapılan transferlerin ardından Başakşehir'de 4. forvet durumuna düşen 32 yaşındaki futbolcunun menajeri aracılığıyla Sarı-Kırmızılılar'la temasa geçtiği belirlendi.
Rotasyona yerli forvet transferi düşünen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in vereceği rapora göre Mevlüt konusundaki karar alınacak.
(Takvim)
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