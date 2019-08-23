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Mevlüt Erdinç Galatasaray yolunda

Hem forvet hattına takviye yapmak isteyen hem de yerli kontenjanını genişletmek isteyen Galatasaray'ın gündemine Mevlüt Erdinç girdi.

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Falcao'nun gelişi yılan hikâyesine dönerken, Kostas Mitroglou'nun da PSV'ye gitmesiyle forvet sayısı bire düştü. Elinde sadece santrfor olarak Mbaye Daigne kalan, sarı-kırmızılılar arayışa girerken listeye Mevlüt Erdinç girdi.
 
Başakşehir'in kadroda düşünmediği ve ayrılması için yol gösterdiği 32 yaşındaki golcüyü, Cim-Bom dışında Ç.Rizespor, Antalyaspor ve ligin yeni takımı Gazişehir de istiyor. İstanbul'dan ayrılmak istemeyen Mevlüt, Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. 
 
Tarafların anlaşması halinde milli oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, "Mevlüt'ün görüştüğü takımlar var. Büyük ihtimalle bizden ayrılacak" diyerek bu transferi doğruladı.
 
(Sabah)

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