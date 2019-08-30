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Mevlüt Erdinç resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu Antalyaspor'da geçiren Mevlüt Erdinç'i resmen transfer etti.

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Sarı - lacivertliler, 32 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna kattığını açıklarken, oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Milli futbolcu, 2018/2019 sezonunda 27 maça çıkmış, 14 gol ve 3 asistlik bir performans sergilemişti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulübümüz, milli oyuncu Mevlüt Erdinç ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ile Sportif Direktörümüz Damien Comolli hazır bulundu.

Bedelsiz olarak kadromuza kattığımız Mevlüt Erdinç'e Fenerbahçe'ye 'hoş geldin' diyor, sarı lacivertli forma altında başarılar diliyoruz."

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