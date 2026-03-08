Süper Lig'de Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala sıcak bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe - Samsunspor maçının AVAR hakemi değişti.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Merkez Hakem Kurulu, kararı resmi açıklamayla duyurdu. MHK'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Fenerbahçe - Samsunspor müsabakasında AVAR (Asistan Video Yardımcı Hakem) değişikliğine gidilmiştir. Mustafa Savranlar'ın yaşadığı sağlık problemi nedeniyle yerine AVAR olarak Çağdaş Altay atanmıştır" ifadeleri yer aldı.
Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Fenerbahçe - Samsunspor müsabakasında AVAR (Asistan Video Yardımcı Hakem) değişikliğine gidilmiştir.— Merkez Hakem Kurulu (@MHK_Resmi) March 8, 2026
