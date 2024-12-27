Toplantı sonrası alınan kararlarla ilgili MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu bilgi verdi: "İngiltere, Almanya, İspanya ve Portekiz'deki uygulamalarla ilgili bir takım incelemeler yaptık. Geldiğimiz noktada bir şirketleşme modeliyle, hakemlik sisteminin daha modern yönetilmesi konusunda iyi örneklerle karşılaştık. Bu sistemi uygularsak nasıl ilerlememiz gerekiyor, nasıl bir yapılanmaya gitmemiz gerekiyor konularını raporladık ve bugün bunu Kulüpler Birliği üyelerine sunduk.

19 VEYA 20. HAFTAYA YETİŞEBİLİR

Bu değişim en erken sezon sonu gibi görünüyor. Geçiş sürecini 'Danışma Kurulu' adı altında bir kurulla Süper Lig ve 1. Lig hakemlik sisteminin yönetimini kurguladık. Bu danışma kurulu, 3'ü külüplerden, 2'si TFF tarafından atanan 5 üyeden oluşacak. Kulüpler Birliği kurul üyelerini atarsa 19 veya 20. haftada kurul hayata geçer.

2 CEO SİSTEMİ DENETLEYECEK

İki üst yönetici olacak. Bir teknik üst yönetici (CEO), yani hakemlik sisteminin teknik işlerini yürüten CEO, yani şu an benim yaptığım görev. Bir de kurumsal CEO, yani kurumsal işleri yürüten bir kişiyle toplam 2 CEO ile sistemin yürütülmesini öngörüyor. Danışma kurulu atamalar, eğitimler, hakemlik sistemini ilgilendiren her kararı verebilme yetkisine sahip olacak."