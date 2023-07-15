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Spor

MHK'nın yeni Başkanı Ahmet İbanoğlu oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanını açıkladı. Ahmet İbanoğlu MHK'nın yeni başkanı oldu.

15 Temmuz 2023 Cumartesi 23:00 - Güncelleme:
MHK'nın yeni Başkanı Ahmet İbanoğlu oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu, yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı resmen açıkladı. Peki, Ahmet İbanoğlu kimdir?

AHMET İBANOĞLU KİMDİR?

Ahmet İbanoğlu Denizli / Çivril doğumlu olup 13 yıl gibi uzun bir süre Denizli Gençlik Spor Ve İl Müdürü olarak görev yaptı. Görevi boyunca ulusal, uluslararası birçok spor ve gençlik organizasyonlarında görev ve sorumluluklar üstlendi. TFF'de görevine ise 1981 yılında başladı. Mehmet Baykan'ın Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü olan, 2022 tarihinde emekliye ayrılan Ahmet İbanoğlu 13 yıl bu görevi sürdürdü. İbanoğlu, 1981 yılında TFF'de futbol hakemi olarak başlayan görev sürecinde ise 5 yıl Süper Lig hakemliği, 17 yıl profesyonel liglerde hakemlik, 2 yıl TFF Gözlemciler ve Temsilciler Kurulu Üyeliği, 16 yıl Süper Lig hakem gözlemcisi, 3 dönem TFF Futbol Hakemleri Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İcra Kurulları üyeliği, hakem eğitimciliği ve hakem mentörü gibi görevlerinde bulundu.

BİR AYLIK YOĞUN MESAİ

TFF'den yapılan açıklamada; MHK Başkanlığı'na Ahmet İbanoğlu'nun getirildiği açıklanırken, üyelerin; Ünsal Çimen, Tolga Özkalfa, H. Ahmet Erdoğan, Erhan Sönmez, Seçim Demirel, Sefer Altuntaş, İbrahim Çınar, Ziya Çetin olduğu açıklandı.

Süper Lig hakemliği ve uzun yıllar Süper Lig gözlemciliği yapan İbanoğlu'nu yoğun bir mesai bekliyor. Klasman belirlenmesi, eğitimler ve testler bir ay içinde tamamlanmış olacak.

Denizli'de uzun yıllar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yapan İbanoğlu geçen yıl emekli olmuştu.

Lale Orta ile devam etmeyi düşünmeye Türkiye Futbol Federasyonu, 'Hakem Akademisi' fikrini de bir türlü hayata geçiremedi.

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