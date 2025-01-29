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Spor

MHK Başkanı Gündoğdu: Kulüplerin aktif rol almalarını istiyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, 'Kulüplerin hakem yönetim sürecinde aktif rol almalarını, kritik pozisyonlarda itiraz haklarını kullanmalarını istiyoruz' dedi.

AA29 Ocak 2025 Çarşamba 22:01 - Güncelleme:
MHK Başkanı Gündoğdu: Kulüplerin aktif rol almalarını istiyoruz
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) ile Süper Lig ve 1. Lig Kulüpler Birliği Vakfı, Riva'da gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya TFF Yönetim Kurulu üyeleri Mecnun Otyakmaz, Zafer Bahadır Saraç, Mustafa Temel Bozbağ, Murat Şahin, Abdullah Ayaz, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un yanı sıra Süper Lig ve 1. Lig'de yer alan kulüplerin başkanları ile temsilcileri katıldı.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Süper Lig ve 1. Lig'de 20. haftadan itibaren hayata geçirilen Veri Tabanlı Atama Sistemi'yle (Ve-TAS) ilgili detayları paylaştı.

Şeffaflık konusuna önem verdiklerini vurgulayan Gündoğdu, "İletişim kanallarını aktif olarak kullanma amacındayız. Ve-TAS ile hakem atamalarında insan unsurunu en aza indirmeyi hedefliyoruz. Kulüplerin hakem yönetim sürecinde aktif rol almalarını, kritik pozisyonlarda itiraz haklarını kullanmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ve-TAS sistemini oluşturan kriterleri de katılımcılara aktaran Gündoğdu, Türk futbolunun kısır tartışmalardan kurtulması ve Türk futbolunun marka değerinin yükseltilmesi gerektiğini ifade etti.

Kulüpler de Ve-TAS başta olmak üzere çeşitli konularda düşüncelerini ve taleplerini dile getirdi.

Toplantının sonunda katılımcıların huzurunda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında görev yapacak hakem ve yardımcı hakemlerin atamaları, Ve-TAS üzerinden gerçekleştirildi.

  • Hakem Yönetimi
  • Kulüpler
  • İtiraz Hakları

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