MHK Başkanı Sabri Çelik'ten sürpriz karar
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik, 18 Nisan 2019 Perşembe günü Riva'da basın toplantısında konuşacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, Sabri Çelik'in basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. Kadıköy'de oynanan derbinin ardından hakem Ali Palabıyık'ın kararları tartışılırken, önemli açıklamaların gelmesi bekleniyor.
İşte resmi açıklama...
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik, 18 Nisan 2019 Perşembe günü Riva'da basın toplantısı düzenleyecek.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak basın toplantısı saat 15.00'te başlayacak.
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