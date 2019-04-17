13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7419
  • 6,5142
  • 235.15
  • 97.655
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

MHK Başkanı Sabri Çelik'ten sürpriz karar

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik, 18 Nisan 2019 Perşembe günü Riva'da basın toplantısında konuşacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye Futbol Federasyonu, Sabri Çelik'in basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. Kadıköy'de oynanan derbinin ardından hakem Ali Palabıyık'ın kararları tartışılırken, önemli açıklamaların gelmesi bekleniyor.
 
İşte resmi açıklama...
 
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik, 18 Nisan 2019 Perşembe günü Riva'da basın toplantısı düzenleyecek.
 
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak basın toplantısı saat 15.00'te başlayacak.
 

Yeni görüntüler! FETÖ´nün Atatürk Havalimanı´nı işgal girişimi...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD'de saldırı alarmı: Şüpheli lise öğrencisi ölü ele geçirildi

ABD'de saldırı alarmı: Şüpheli lise öğrencisi ölü ele geçirildi

Dünya'ya yıldızlar arası bir nesne çarptı

Dünya'ya yıldızlar arası bir nesne çarptı

Trump'tan Ivanka'ya başkanlık teklifi

Trump'tan Ivanka'ya başkanlık teklifi

Uzayda 11 ay kalacak

Uzayda 11 ay kalacak

Orhan Gencebay yoğun bakımda

Orhan Gencebay yoğun bakımda

Eski ÖSYM Başkanı Demir hakkında karar verildi

Eski ÖSYM Başkanı Demir hakkında karar verildi

Time'ın 'Yılın en etkili 100 ismi' listesinde dikkat çeken isimler

Time'ın 'Yılın en etkili 100 ismi' listesinde dikkat çeken isimler

Trump'a tepki yağdı

Trump'a tepki yağdı
 

POPÜLER HABERLER

İzinsiz açıklama yapmak isteyen HDP´li gruba müdahale edildi

İzinsiz açıklama yapmak isteyen HDP´li gruba müdahale edildi

ABD'nin gizli jetlerini tespit edebiliyor

ABD'nin gizli jetlerini tespit edebiliyor

'Stonehenge'in gizemi çözüldü

'Stonehenge'in gizemi çözüldü

Berlin'in inanılmaz değişimi, fotoğraflarla 'Dünden bugüne Berlin'

Berlin'in inanılmaz değişimi, fotoğraflarla 'Dünden bugüne Berlin'

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA