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Spor

MHK Başkanı Zekeriya Alp istifa etti

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp ve MHK üyeleri istifa etti.

20 Ağustos 2020 Perşembe 14:08 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 14:33
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Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa ettiğini Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e bildirdi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i bugün Riva'da ziyaret etmiştir.

Yapılan görüşmede Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa ettiğini Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'e bildirmiştir.

Sayın Zekeriya Alp'e ve kurul üyelerine katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgilerine sunarız."

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