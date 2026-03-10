İSTANBUL 16°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2026 Salı / 22 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,064
  • EURO
    51,3426
  • ALTIN
    7315.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • MHK düğmeye bastı! Hakemler için olağanüstü seminer kararı
Spor

MHK düğmeye bastı! Hakemler için olağanüstü seminer kararı

Merkez Hakem Komitesi, son haftalarda yükselen hakem tepkileri sonrası harekete geçti. Hakemler, 'acil' koduyla seminere çağrıldı. Hatalar tek tek masaya yatırılacak. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da Riva'ya çıkarma yapacak. İşte detaylar...

AKŞAM10 Mart 2026 Salı 09:05 - Güncelleme:
MHK düğmeye bastı! Hakemler için olağanüstü seminer kararı
ABONE OL

Merkez Hakem Komitesi'nden son haftalarda yükselen hakem tepkileri sonrası yeni bir karar geldi. Hakemler, 'acil' koduyla seminere çağrıldı. 2 gün sürecek olan seminerde hakemlerle bire bir iletişim kurulacak ve hatalar tek tek masaya yatırılacak. 'Derbi hakemi nasıl atanıyor?' konusunda da kamuoyuna detaylı bir açıklama yapılacak. Öte yandan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da TFF'ye giderek hakemler hakkındaki şikâyet ve önerilerini sunacak. Serdal Adalı'nın VAR konusunda yabancı hakem talebini yinelemesi bekleniyor. TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ise yaşanan bu gelişmeler sonrası şu açıklamıyı yaptı: "Hakemlerin iki haftadır hata yaptığını biz de görüyoruz. Bunu bizler de kabul ediyoruz. Ama sağ olsun futbolcular, yöneticiler, taraftarlar ve basın, kendilerine o kadar yardımcı oluyor ki... Darbe almayan oyuncu, darbe almış gibi kendini yere atıyor. Herkesten ricam, onlara destek olalım, yardım edelim."

  • hakem
  • seminer

ÖNERİLEN VİDEO

İnşaat kazısı faciaya sebep oluyordu! İstanbul'da temeli kayan binaya acil tahliye

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.