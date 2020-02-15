İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0553
  • EURO
    6,5624
  • ALTIN
    307.841
  • BIST100
    120151
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • MHK eski başkanlarından Hilmi Ok hayatını kaybetti
Spor

MHK eski başkanlarından Hilmi Ok hayatını kaybetti

Türk hakemliğinin önemli isimlerinden ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) eski başkanlarından Hilmi Ok, hayatını kaybetti.

15 Şubat 2020 Cumartesi12:56 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 12:56

 Türk hakemliğinin önemli isimlerinden ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) eski başkanlarından Hilmi Ok, hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Hilmi Ok'un vefatıyla ilgili mesaj yayımladı. TFF'nin mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Türk hakemliğinin duayen isimlerinden, eski FIFA kokartlı hakem ve Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı Hilmi Ok'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

1932 İstanbul doğumlu olan Hilmi Ok, 1980 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde görev yaptı, MHK Başkanı ve eğitimci olarak Türk futboluna çok değerli hizmetlerde bulundu.

Merhum Hilmi Ok'un cenazesi 16 Şubat Pazar günü Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak merhum Hilmi Ok'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, hakem ve spor camiasına başsağlığı dileriz."

Avusturya'da yavru kutup ayısı ilk defa görücüye çıktı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bylock yazışmaları deşifre oldu: AYM için Kılıçdaroğlu ile görüştüm
Bylock yazışmaları deşifre oldu: AYM için Kılıçdaroğlu ile görüştüm

Bylock yazışmaları deşifre oldu: AYM için Kılıçdaroğlu ile görüştüm

Gerçek bakın ne çıktı?
Gerçek bakın ne çıktı?

Gerçek bakın ne çıktı?

F-35 ve savaş gemisine 'duvar' engeli
F-35 ve savaş gemisine 'duvar' engeli

F-35 ve savaş gemisine 'duvar' engeli

Gizli görüşmeler ortaya çıktı, ABD harekete geçti!
Gizli görüşmeler ortaya çıktı, ABD harekete geçti!

Gizli görüşmeler ortaya çıktı, ABD harekete geçti!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.