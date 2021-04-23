AA 23 Nisan 2021 Cuma 14:24 - Güncelleme: 23 Nisan 2021 Cuma 14:24

Süper Lig'in 37. haftasında yarın yapılacak 5 müsabakada düdük çalacak hakemler belli oldu.

Galatasaray-Trabzonspor maçını yöneten Mete Kalkavan, bu haftaki Antalyaspor-Galatasaray maçına da atandı. Sarı kırmızılı kulüp, Mete Kalkavan'ın Trabzonspor maçına atanmasına tepki göstermişti. Merkez Hakem Kurulu (MHK) böylece Kalkavan'a iki maç üst üste Galatasaray maçlarında görev vermiş olacak. Kurul benzer bir uygulamayı geçtiğimiz haftalarda Halil Umut Meler'i iki hafta üst üste Beşiktaş'ın maçlarına atayarak da yapmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, hafta sonundaki müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor: Atilla Karaoğlan

Trabzonspor-Fatih Karagümrük: Ali Şansalan

Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan

Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivaspor: Hüseyin Göçek

Beşiktaş-Hes Kablo Kayserispor: Cüneyt Çakır