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Spor

MHK, günün maçlarının VAR hakemlerini açıkladı

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 25. haftasında bugün oynanacak karşılaşmaların VAR hakemlerini açıkladı.

IHA21 Şubat 2025 Cuma 12:19 - Güncelleme:
MHK, günün maçlarının VAR hakemlerini açıkladı
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında bugün oynanacak Eyüpspor-Beşiktaş karşılaşmasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Kehlet oldu.

Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçında Beşiktaş, bugün Eyüpspor'a konuk olacak. Zorlu müsabakayı Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Metoğlu'nun yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Samet Çiçek yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Fatih Tokail olacak.

Mücadelede VAR koltuğunda Danimarkalı Jakob Kehlet oturacak. Kehlet'e, AVAR'da Ömer Faruk Turtay eşlik edecek.

Diğer karşılaşmada görev alacak hakemler şöyle:

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