İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ağustos 2022 Salı / 3 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,1869
  • EURO
    18,247
  • ALTIN
    1013.7
  • BIST100
    3164.96
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • MHK, hakem kararlarını TV'de değerlendirecek
Spor

MHK, hakem kararlarını TV'de değerlendirecek

Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Murat Ilgaz ve TFF Hakem Eğitimi Danışmanı Hugh Dallas, haftanın hakem kararlarını televizyonda değerlendirecek.

AA30 Ağustos 2022 Salı 13:32 - Güncelleme:
ABONE OL

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkan Yardımcısı ve Hakem Hocası Murat Ilgaz ile UEFA Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hakem Eğitimi Danışmanı Hugh Dallas, haftanın kritik hakem kararlarını değerlendirecek.

TFF'den yapılan açıklamaya göre federasyonun tarafsızlık ve eğitimin önemi prensipleri çerçevesinde hazırlanan, beIN Sports'ta yayınlanacak "Kuralına Göre" programında, futbol oyun kurallarının ve FIFA VAR Protokolü'nün futbolseverlere doğru anlatılması amaçlanıyor.

Türk Futbol ve televizyonculuk tarihinde ilk kez TFF iradesi ve MHK yönetiminde hayata geçirilen projelerden birisi olan programın ilk bölümü bugün saat 22.30'da beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS HABER'de şifresiz olarak yayımlanacak.

  • Murat Ilgaz
  • Hugh Dallas

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.