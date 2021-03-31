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  • MHK'dan Beşiktaş'ı çıldırtan atama! Yine Halil Umut Meler...
Spor

MHK'dan Beşiktaş'ı çıldırtan atama! Yine Halil Umut Meler...

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, Fenerbahçe derbisi sonrası 'Bir daha maçlarımızda görmek istemiyoruz' dediği Halil Umut Meler, sadece 10 gün sonra yine siyah beyazlı takımın maçına atandı. Bu arada MHK'nin bir takımın maçına üst üste aynı hakemi ataması çok görülen bir uygulama olmadığı için sosyal medyada da büyük tepki topladı.

31 Mart 2021 Çarşamba 13:43 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 13:43
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) Kasımpaşa - Beşiktaş maçına atadığı hakem Halil Umut Meler olay oldu.

Bilindiği gibi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 10 gün önce oynanan Fenerbahçe derbisi sonrası maçın hakemi Halil Umut Meler'i eleştirmiş ve "Bir daha maçlarımızda görmek istemiyoruz" demişti.

Bu açıklamanın hemen 10 gün sonrasında siyah beyazlıların Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maça da MHK tarafından yine Halil Umut Meler'in atanması siyah beyazlı camiada çok büyük tepkilere yol açarken, Beşiktaş'ın gün içinde atama ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Bu arada MHK'nin bir takımın maçına üst üste aynı hakemi ataması çok görülen bir uygulama olmadığı için sosyal medyada büyük tepki topladı.

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