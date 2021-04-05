MHK'dan Halil Umut Meler'e maç yok!

05 Nisan 2021 Pazartesi 12:56 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 12:56

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK), lider Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynayacağı maça Ümit Öztürk'ü atadı. Siyah-beyazlıların üst üste iki maçını yöneten Halil Umut Meler'e bu hafta görev verilmemesi ise dikkat çekti.

Öte yandan Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçını Halis Özkahya, Trabzonspor-Kayserispor maçını ise Atilla Karaoğlan yönetecek.

Haftanın programı ve hakemler şöyle;

6 NİSAN SALI

16:00 Göztepe – Çaykur Rizespor (MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU)

16:00 Fatih Karagümrük – Atakaş Hatayspor (VOLKAN BAYARSLAN)

19:00 Trabzonspor – Hes Kablo Kayserispor (ATİLLA KARAOĞLAN)

7 NİSAN ÇARŞAMBA

16:00 Gençlerbirliği – Büyükşehir Belediye Erzurumspor (SUAT ARSLANBOĞA)

16:00 İttifak Holding Konyaspor – MKE Ankaragücü (ARDA KARDEŞLER)

19:00 Fraport-TAV Antalyaspor – Demir Grup Sivasspor (ÖZGÜR YANKAYA)

19:00 Beşiktaş – Aytemiz Alanyaspor (ÜMİT ÖZTÜRK)

8 NİSAN PERŞEMBE

16:00 Yukatel Denizlispor – Kasımpaşa (ALPER ULUSOY)

16:00 Gaziantep FK – Medipol Başakşehir (ABDULKADİR BİTİGEN)

19:00 Yeni Malatyaspor – Fenerbahçe (HALİS ÖZKAHYA)