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Spor

MHK'dan Halil Umut Meler'e maç yok!

Süper Lig'de 33. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Beşiktaş'ın üst üste iki maçını yöneten Halil Umut Meler'e bu hafta görev verilmemesi dikkat çekti.

05 Nisan 2021 Pazartesi 12:56 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 12:56
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Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK), lider Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynayacağı maça Ümit Öztürk'ü atadı. Siyah-beyazlıların üst üste iki maçını yöneten Halil Umut Meler'e bu hafta görev verilmemesi ise dikkat çekti.

Öte yandan Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçını Halis Özkahya, Trabzonspor-Kayserispor maçını ise Atilla Karaoğlan yönetecek.

Haftanın programı ve hakemler şöyle;

6 NİSAN SALI

16:00 Göztepe – Çaykur Rizespor (MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU)

16:00 Fatih Karagümrük – Atakaş Hatayspor (VOLKAN BAYARSLAN)

19:00 Trabzonspor – Hes Kablo Kayserispor (ATİLLA KARAOĞLAN)

7 NİSAN ÇARŞAMBA

16:00 Gençlerbirliği – Büyükşehir Belediye Erzurumspor (SUAT ARSLANBOĞA)

16:00 İttifak Holding Konyaspor – MKE Ankaragücü (ARDA KARDEŞLER)

19:00 Fraport-TAV Antalyaspor – Demir Grup Sivasspor (ÖZGÜR YANKAYA)

19:00 Beşiktaş – Aytemiz Alanyaspor (ÜMİT ÖZTÜRK)

8 NİSAN PERŞEMBE

16:00 Yukatel Denizlispor – Kasımpaşa (ALPER ULUSOY)

16:00 Gaziantep FK – Medipol Başakşehir (ABDULKADİR BİTİGEN)

19:00 Yeni Malatyaspor – Fenerbahçe (HALİS ÖZKAHYA)

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