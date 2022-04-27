MHK'dan Mete Kalkavan sürprizi

Türkiye Futbol Federasyonu (MHK) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Mete Kalkavan ve Mert Güzenge'ye de görev verdi.

MHK, 8 Mart tarihli toplantısında Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de kalan haftalarda görev yapacak hakem listesinde Mert Güzenge'ye yer vermemişti. 8 Mart tarihli listede yer alan Mete Kalkavan ise bu tarihten sonraki karşılaşmalarda görev almamıştı.

Tamamı 1 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak 35. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:

Adanaspor-Beypiliç Boluspor: Mehmet Türkmen

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Balıkesirspor: Tarık Güldal

NasaDoge Menemenspor-Tuzlaspor: Oğuzhan Çakır

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kocaelispor: Mete Kalkavan

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü: Can Cengiz

Eyüpspor-İstanbulspor: Ümit Öztürk

Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği: Mert Güzenge

Manisa FK-Bursaspor: Zorbay Küçük

MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor: Onur Özütoprak